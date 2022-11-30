تصدر اللاعب كريستيانو رونالدو أغلفة الصحف العالمية خلال الفترة الماضية عن العروض الذي تلقاها ومنها العرض الأغلى في العالم المقدم من نادي النصر بعرض يصل قيمته إلى 200 مليون يورو سنويًا .

وأفادت مصادر صحفية بأن الصفقة بين رونالدو والنصر اقتربت من الإغلاق النهائي، لعقد يمتد لموسمين، لافتةً أن هذا العرض هو الأعلى المقدم لصاحب الـ 37 عاماً.

يُذكر أن الأمر الذي قد يدفع رونالدو للتوجه إلى الدوري السعودي هو فوز الأخضر على الأرجنتين بقيادة ميسي، وهو ما يجعل اللاعب يتأكد قوة الدوري السعودي الذي يأتي في مقدمة الدوريات الآسيوية.