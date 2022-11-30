كشفت شركة أرامكو السعودية عن أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر ديسمبر 2022.

وقامت “أرامكو” برفع أسعار عقود البروبان لشهر ديسمبر 2022 إلى 650 دولاراً للطن، بارتفاع قدره 40 دولاراً للطن مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2022.

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم الرئيس منخفضًا 142.29 نقطة ليقفل عند مستوى 10796.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ملياري ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 74 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 241 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعًا في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 173 شركة على تراجع.