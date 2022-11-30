أوضح فضيلة الشيخ عبدالله المنيع حكم كثرة الحلف، مبيناً إن كان ذلك يدل على عدم تعظيم الله عز وجل.

وقال المنيع :” لابد أن نعظم ربنا ونكرمه عن أن نبتذله في كثرة الأيمان التي لا قيمة لها، كما ينبغي ألا تكون هذه الأيمان مبنية على مالا يحبه الله ويرضاه”.

وأضاف ” الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فالحلف ماهو إلا تعظيم للمحلوف به وهو الله، فهل أعظم ربي فيما يكرهه ولا يحبه ويرضاه فهذا حتماً لا يجوز “.