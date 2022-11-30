أوضح فضيلة الشيخ عبدالله المنيع حكم كثرة الحلف، مبيناً إن كان ذلك يدل على عدم تعظيم الله عز وجل.
وقال المنيع :” لابد أن نعظم ربنا ونكرمه عن أن نبتذله في كثرة الأيمان التي لا قيمة لها، كما ينبغي ألا تكون هذه الأيمان مبنية على مالا يحبه الله ويرضاه”.
وأضاف ” الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فالحلف ماهو إلا تعظيم للمحلوف به وهو الله، فهل أعظم ربي فيما يكرهه ولا يحبه ويرضاه فهذا حتماً لا يجوز “.
هل كثرة الحلف تدل على عدم تعظيم الله عز وجل
– الشيخ عبدالله المنيع https://t.co/gizMYJ35Yr#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/zdJx5mhSzQ
— قناة الرسالة (@alresalahnet) November 29, 2022
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