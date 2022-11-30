فضّل مشجع برازيلي عجوز مباريات كرة القدم على زوجته، فأقبل على الانفصال منها لمشاهدة جميع مباريات كأس العالم.

وأشار المشجع البرازيلي إلى أن زوجته لم تفهم عشقه لكرة القدم، وقالت له :” من تفضل أنا كزوجة أم مونديال فرنسا.” لافتًا أن الطلب كان صعب للغاية وبعد التفكير كثيرًا، قمت بطلاقها وذهبت للمونديال”.

وقال: “أرى أن هذه الأمور تحدث لكل من يعشق كرة القدم وامرأته لم تتفهم ذلك، وهذا ما قمت به هو تبديل زوجتي بالمونديال، وللأسف البعض لا يفهم أن كرة القدم بالنسبة لنا في البرازيل مثل الديانة، وأنا عندي عشق خاص لكأس العالم”.