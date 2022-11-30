انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد احتفال إيرانيين بهزيمة منتخب بلادهم وخروجه من منافسات المونديال، قائلين إنه “منتخب نظام الملالي”

وأظهر مقطع الفيديو مشاهد لاحتفالات صاخبة على أنغام موسيقية كردية، وإطلاق الألعاب النارية داخل إيران إثر الهزيمة أمام منتخب أمريكا.

وجاء ذلك بعد فوز الولايات المتحدة على إيران في المواجهة التي جرت ضمن المجموعة الثانية بكأس العالم لكرة القدم، أمس الثلاثاء.

يذكر أن الشرطة الإيرانية مارست ضغوطًا على اللاعبين عبر تهديد أسرهم بالسجن والتعذيب إذا صدر سلوك احتجاجي من المنتخب.