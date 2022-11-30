أوضح الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم نظمي النصر أن نيوم تسعى لبناء طاقة استيعابية من خلال “الرياح والشمس” لتكون مدينة سياحية رائعة.

وقال نظمي :” نحاول أن نبني طاقة استيعابية من خلال الهيدروجين الأخضر، لذا يجب أن نحدد وجهتنا خاصة حينما يزورنا سياح من جميع أنحاء العالم لإظهار هذا الجانب الحضاري”

وأضاف ” الأعمدة الشمسية والرياحية الرائعة سوف تجلب السياح لالتقاط الصور بجانبها من شدة جمالها وروعتها”.

وتابع” أنشأنا في نيوم الاستديو الرياضي فهو يعد وجهة جمالية رائعة حيث إننا ندعو السياح إلى زيارة الاستديو الرياضي في نيوم وممارسة التمارين الرياضية”.

واستطرد” أطلقنا أوكساچون وهي مدينة صناعية في نيوم التنقل فيها عن طريق السفن، حيث قمنا ببناء جميع العناصر الرئيسية في نيوم لتكون عناصر مستقبلية تساهم في خدمة وتطوير السياحة ”

فيديو | الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم نظمي النصر: نسعى لبناء طاقة استيعابية من خلال "الرياح والشمس" لتكون "نيوم" مدينة سياحية رائعة #TravelForABetterFuture#القمة_العالمية_للسياحة#الإخبارية pic.twitter.com/XOvXs2Ni4Q — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) November 30, 2022

فيديو | نظمي النصر: ندعو السياح إلى زيارة الاستديو الرياضي في نيوم وممارسة التمارين الرياضية #TravelForABetterFuture#القمة_العالمية_للسياحة#الإخبارية pic.twitter.com/MxjAXQPKZm — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) November 30, 2022