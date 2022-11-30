كشفت شركة Skywell الصينية عن بدء مبيعات سيارتها الكروس الجديدة في روسيا وبعض الأسواق العالمية الكبرى.

ويُشار إلى أن السيارة ET5 الجديدة ستكون منافسًا قويًا لمركبات تويوتا وميتسوبيشي الكروس أوفر الحديثة ومركبات Chery Tiggo 8، كونها تتمتع بتقنيات متطورة فضلا عن مظهرها الخارجي الأنيق.

وجاءت السيارة بتصميم خارجي أنيق، وشكل مميز للمصابيح، وظهر على واجهتها الخلفية اسم Skywell في لوحة مضيئة، كما جهّزت المركبة بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة للمصابيح.

وتميزت السيارة بهيكل يبلغ طوله 4 أمتار و69 سنتيمترا، أما قمرتها فجهّزت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة لمسية متطورة بمقاس 12.8 بوصة.

كما أنها تميزت بنظام الركن الذاتي دون تدخل السائق، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام الدخول إلى القمرة دون مفتاح، فضلا عن تجهيزها بحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وتستمد السيارة قوتها من محرك كهربائي بعزم 204 أحصنة، وعلب سرعة أوتوماتية بـ 6 سرعات، يؤمنان لها تسارعا من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 7.9 ثانية، والوصول إلى سرعة 150 كلم/سا.