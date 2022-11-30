كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات .

وأوضحت الإدارة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

مدير اتصالات أول

مدير العلامة التجارية – إنتاج الشاشة

مدير العلامة التجارية – الألعاب

مدير مراقبة تكلفة المشروع

محلل أعمال الإبلاغ عن المخاطر

مدير مخاطر السوق والائتمان

مدير أول مشروع الجيل

مدير الإستراتيجية والعمليات

مدير العقد

قائد العقد

مهندس رئيسي – أتمتة التوزيع والتحكم

محلل بيانات أول

قائد حافظة البيانات

محلل إستراتيجي

قائد الإستراتيجية

تكامل البرامج واختصاصي الأداء، وغيرها

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، وللاطلاع على الوظائف المُعلنة، من خلال بوابة التوظيف الرسمية.