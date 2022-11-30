كشفت مجموعة بن شيهون عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة في (الرياض، الدمام، جدة).

وأوضحت المجموعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني خدمة اطاري (الرياض، الدمام)، مدير مشاريع (جدة)، مسؤول علاقات حكومية (جدة)، مشرف صيانة وتشغيل (جدة)، مسؤول علاقات العقار (جدة)، محاسب عام (جدة)، محاسب تحصيل (جدة)، محاسب عام (جدة).

وأشارت إلى أن أماكن العمل: (الرياض، جدة، الدمام)، بينما المؤهلات المطلوبة: الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس، فيما التقديم عبر موقع مجموعة بن شيهون