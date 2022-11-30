ظهر أحد مشجعي الأخضر خفيفي الظل أمام كاميرات قناة الكاس القطرية اليوم الأربعاء؛ متوقعًا فوز الأخضر بمباراته المرتقبة اليوم أمام المكسيك على ملعب لوسيل.

وجاء مشجع المنتخب قبل ساعات من المواجهة المرتقبة للأخضر أمام المكسيك، وهو يتحدث بطريقة جميلة، بالهندية والإنجليزية عقب وصوله منفذ أبو سمرة الحدودي لمؤازرة الأخضر أمام المكسيك مساء اليوم على ملعب لوسيل.

وقال خفيف الظل:” والله إني مواصل وجاي لعيون منتخبنا، وإن شاء الله يحقق آمالنا”، ومن ثم يقطع حديثه شخص آخر ويقوم بتقبيله أمام الكاميرا في إشارة منه للإعجاب بحديثه الرائع .”

وأضاف بكل بهجة وصدر رحب متفائل بفوز الأخضر ومشجعًا له :” إن شاء الله الفوز اليوم سعودي .”

يُذكر أن المنتخب الوطني ومشجعيه أصبحوا الآن حديث العالم أجمع بعد الفوز الثمين الذي حققه الأخضر على نظيرة الأرجنتين، وسحق ميسي ورفاقه، والمباراة الممتازة الذي قدّم فيها المنتخب أداء رائع ومشرف أمام بولندا رغم خسارته .