قررت محكمة في مصر، تأجيل محاكمة الفنانة ليلى غفران لاتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها، لجلسة 14 ديسمبر المقبل.

وواجه غفران اتهامات تتعلق بالسب والقذف والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة بسبب سرقة خاتم ألماس، ومطالبة المحامي بتعويض مالي قدره مليون جنيه “لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية”.

وكانت ليلى غفران قد قدمت بلاغاً في عام 2011 بسرقة خاتمها الألماس، وتم حفظ القضية وقتها بسبب عدم توافر أدلة حول الجاني.

وفي عام 2020 كتبت ليلى غفران منشور على حسابها بـ”فيسبوك” اتهمت فيه محاميها بسرقة الخاتم، ما دعاه لتقديم بلاغ وقتها يتهم فيه الفنانة بالسب والقذف في حقه.