تباينت الآراء الأيام الماضية بخصوص إمكانية انتقال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر.

وفي هذا السياق، نفى الإعلامي بيرس مورغان المقرب من البرتغالي كريستيانو رونالدو توصل اللاعب إلى اتفاق للانتقال إلى النصر.

وكانت تقارير قد كشفت أن النصر أول نادي طلب التعاقد مع كريستيانو رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، وذكرت التقارير أن العرض جاء مقابل 225 مليون دولار لمدة 3 سنوات.