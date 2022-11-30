كشف تقرير نشرته صحيفة ” Vecernji” عبر موقعها الإلكتروني، عن استياء كبير في صفوف المنتخب الصربي، وأن المدرب ستويكوفيتش فقد السيطرة، وزعم أن لاعبين لم يتم الكشف عن أسمائهم قد دخلوا في مشاجرة.

وأضاف التقرير : تسربت تفاصيل جديدة عن فوضى سائدة في غرفة الملابس، وتتزايد المعلومات حول وجود فضيحة جنسية داخل المنتخب، إذ زعمت مصادر الصحيفة أن مهاجم يوفنتوس دوشان فلاهوفيتش البالغ من العمر “22 عاما” قد دخل في علاقة جنسية مع زوجة زميله حارس المرمى بريدراج راجكوفيتش .

وتزوج راجكوفيتش من آنا كاكيتش في 2018، وأفادت تقارير إعلامية عن وجود علاقات بين بعض اللاعبين مع صديقات أو زوجات لاعبين آخرين، قيل أنها أدت إلى شجار في التدريبات، حسب صحيفة ” Vecernji”، على الرغم من أن قائد المنتخب دوشان تاديتش نفى ذلك.