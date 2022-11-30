قالت سارة هوساوي، أخصائية العلاج النفسي، إن 25% من النساء يتعرضون للعنف على الأقل مرة واحدة في حياتهم، وأن من بين كل 4 حالات تعنيف تكون 3 سيدات منها تعرضت للعنف.

وأوضحت أن الأبناء سيكون ضحايا لهذا التعنيف، مضيفة أن بعض الأسر تدفع الطرف المعنف إلى التغاضي عن هذا العنف بحجة ألا يشمت فيهم أحد وأنه يجب إعطاء الطرف الآخر فرصة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وشددت على ضرورة أن يتخذ الطرف الذي يعاني من التعنيف قرارا أما بالانفصال أو الاستمرار بشرط أن تحرص على أن يكون هناك تفاهم ومحاولة لحل أسباب هذا التعنيف.

مصارعة نفسية .. كيف أجابت د. سارة هوساوي – أخصائية العلاج النفسي على سؤال مذيعة سيدتي رؤى ريان حول تعنيف الزوجة لزوجها بسبب "ضعف العلاقة الجنسية"@spantvsvk@iro2a#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/xCHYAuTDK5 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 30, 2022

"ما يخالف".. د. سارة هوساوي – أخصائية العلاج النفسي: للمجتمع دور رئيسي في تقبل أحد الطرفين للعنف من الطرف الآخر.. وهذا أبرز مثال @spantvsvk@iro2a#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/kaQ9pu6FFU — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 30, 2022