قالت سارة هوساوي، أخصائية العلاج النفسي، إن 25% من النساء يتعرضون للعنف على الأقل مرة واحدة في حياتهم، وأن من بين كل 4 حالات تعنيف تكون 3 سيدات منها تعرضت للعنف.

وأوضحت أن الأبناء سيكون ضحايا لهذا التعنيف، مضيفة أن بعض الأسر تدفع الطرف المعنف إلى التغاضي عن هذا العنف بحجة ألا يشمت فيهم أحد وأنه يجب إعطاء الطرف الآخر فرصة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وشددت على ضرورة أن يتخذ الطرف الذي يعاني من التعنيف قرارا أما بالانفصال أو الاستمرار بشرط أن تحرص على أن يكون هناك تفاهم ومحاولة لحل أسباب هذا التعنيف.

 