في مقطع فيديو طريف تحدى مواطن من جزيرة دارين بالقطيف مشجع مكسيكي وتوقع فوز الأخضر بهدفين لهدف في نهائي تصفيات دور المجموعات بكأس العالم.

وقال المواطن أبو علي خلال ظهوره على شاشة “العربية” أنه يتوقع فوز الأخضر ورد عليه المكسيكي بأن هذا خطأ كبير وسوف تكسب المكسيك 3/0 .

وظهر المشجع المكسيكي يرتدي الشماغ والعقال فيما ساعده على ارتداءه بالطريقة الصحيحة المواطن أبو علي حيث مازحه بأنه أصبح مكسيكي قطري .