أكد الدكتور نايف العنزي، استشاري جراحة السمنة والمناظير أنه لا توجد أي دراسات علمية تثبت فعالية الأعشاب في علاج حصوات المرارة مشيرا إلى أن علاجها الوحيد هو الإزالة الجراحية.

وقال “العنزي” خلال ظهوره في برنامج “سيدتي” أن 20% ممن أجروا عمليات تكميم لديهم فرصة لتكون حصوات المرارة و75 % من النساء لديهن حصوات ، موضحاً أن العامل الوراثي من أهم أسباب الإصابة بحصوات المرارة.

وتابع أن ارتفاع نسبة الدهون بالجسم بشكل عام خاصة من الوجبات السريعة يسبب الحصوات لافتاً إلى أن 75% من الأشخاص لديهم “الحصوات الصامتة” .

د. نايف العنزي – استشاري جراحة السمنة والمناظير: لا توجد أي دراسات علمية تثبت فعالية الأعشاب في علاج حصوات المرارة .. علاجها الوحيد هو الإزالة الجراحية @Dr_NaifAlEnazi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/LsYs4FljLN — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 30, 2022

20% ممن أجروا عمليات تكميم لديهم فرصة لتكون حصوات المرارة .. و75 % من النساء لديهن حصوات.. د. نايف العنزي – استشاري جراحة السمنة والمناظير: حصوات المرارة لها أسباب رئيسية منها العامل الوراثي .. ويختلف حجمها وعددها من شخص لآخر @Dr_NaifAlEnazi#برنامج_سيدتي pic.twitter.com/vPsS8gt9zW — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 30, 2022