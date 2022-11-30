التقطت كاميرا مباراة تونس وفرنسا مشجعة تونسية وهي تبكي وتتحسر عقب وداع منتخب بلادها لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، رغم الفوز على فرنسا في ختام منافسات المجموعة الرابعة.

وودعت تونس بطولة كأس العالم “قطر 2022” رغم فوزها التاريخي على فرنسا بهدف دون رد، الأربعاء.

وحققت تونس فوزا تاريخيا 1-صفر على فرنسا حاملة اللقب، التي خاضت المباراة بالعديد من اللاعبين البدلاء، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الخروج المبكر من كأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم الأربعاء.