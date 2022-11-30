علق المهاجم التونسي وهبي الخزري، على خروج “نسور قرطاج” من المونديال وعدم تأهله للدور ثمن النهائي لمونديال قطر رغم فوزهم على فرنسا حاملة اللقب بهدف دون رد في دور المجموعات.

وقال الخزري بعد مباراة فرنسا لشبكة “بي إن سبورتس”: “كمنافسين أردنا التأهل. هذا الفوز (على فرنسا) جيد لأننا أظهرنا وجهنا الحقيقي وأننا قادرون على تقديم أمور جميلة”.

وأضاف: “نحن نادمون على أول مباراتين لأننا قادرون على تقديم الأفضل. لدينا مجموعة متضامنة ومتلاحمة. خائبون لأنه كان يجب أن نحقق ما هو أفضل في أول مباراتين (تعادلت تونس بدون أهداف مع الدنمارك وخسرت 0-1 أمام أستراليا)”.

وتابع : “الناس لديها ذاكرة قصيرة. البعض ينتقدني لأنهم نسوا ما قمت به في الماضي. أحب الكرة وإسعاد الناس. وأعتقد أنني كوفئت اليوم. أنا سعيد. جعلنا الشعب التونسي فخورا. لقد فزنا على فريق قوي”.

وأحرز الخزري هدف تونس الوحيد في شباك فرنسا في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.