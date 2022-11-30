استعرضت وزارة الحج والعمرة طريقة الاستعلام عن طلبات تأشيرة “الزيارة الشخصية” ، التي تمكن الزوار من الدخول إلى أراضي المملكة لزيارة أصدقائهم أو معارفهم من المواطنين السعوديين، مع إتاحة إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة، وتأدية مناسك العمرة والزيارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيارة المواقع الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية.

وذكرت أنه يمكن الاستعلام عن طلبات التأشيرة تتمثل في الدخول على منص التأشيرات ثم اختيار أيقونة استعلام وتعبئة البيانات، ثم النقر على استعلام لمراجعة الطلبات المقدمة مسبقا.

يذكر أن وزارة الخارجية أعلنت أن التقديم على التأشيرة سيكون عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على موقع منصة التأشيرات التالي: من هنـــــــــــــا .