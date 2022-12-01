أظهر مقطع فيديو، فرحة لاعبي وجماهير ‎بولندا بهدف السعودية في مرمى ‎المكسيك وضمان التأهل لدور الـ16 رغم الخسارة أمام ‎الأرجنتين.

وكان اللاعب سالم الدوسري أحرز هدف المنتخب السعودي الوحيد في مباراته أمام المكسيك، عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

يذكر أن المنتخب الوطني خسر بهدفين مقابل هدف، أمام نظيره المكسيكي، في إطار مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة، بكأس العالم قطر 2022.