علق الإعلامي الرياضي تركي العجمة، على خسارة المنتخب الوطني أمام المكسيك بهدفين مقابل هدف وتوديع مونديال قطر 2022.
وقال تركي العجمة خلال تقديم برنامجه “كورة”: شكراً لاعبي الأخضر على كل ما قدمتوه من مستويات مُبهرة في مونديال قطر.
وتابع:” عشنا مشاعر ما كُنا نتوقع أن نعيشها”، مشيرا:”شكرا للاعبي الأخضر، قدمتوا كأس عالم أسعدنا”.
وبهذه النتيجة، ودع منتخب الوطني منافسات كأس العالم، بعدما احتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط.
تركي العجمة: شكراً لاعبي الأخضر على كل ما قدمتوه من مستويات مُبهرة في مونديال قطر.. عشنا مشاعر ما كُنا نتوقع أن نعيشها @TurkiAlajmah#كورة_روتانا #السعودية_المكسيك #كأس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/qq0Rnub9KX
— برنامج كورة (@korarotana) November 30, 2022
اقول اقلب وجهك