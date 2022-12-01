علق الإعلامي الرياضي تركي العجمة، على خسارة المنتخب الوطني أمام المكسيك بهدفين مقابل هدف وتوديع مونديال قطر 2022.

وقال تركي العجمة خلال تقديم برنامجه “كورة”: شكراً لاعبي الأخضر على كل ما قدمتوه من مستويات مُبهرة في مونديال قطر.

وتابع:” عشنا مشاعر ما كُنا نتوقع أن نعيشها”، مشيرا:”شكرا للاعبي الأخضر، قدمتوا كأس عالم أسعدنا”.

وبهذه النتيجة، ودع منتخب الوطني منافسات كأس العالم، بعدما احتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط.