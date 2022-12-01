صرح مدرب المنتخب الوطني هيرفي رينارد، بعد الخسارة أمام المكسيك 2-1 والخروج من المونديال، بأن نتيجة المباراة لا تعكس الواقع.

وقال رينارد: “ليست لدينا خيبة أمل وأعتقد أننا لم ندخل المباراة بشكل سريع، ولاعبي المكسيك كانوا على الصعيد البدني أفضل مننا “.

وتابع: “أعتقد أن نتيجة المباراة لا تعكس الواقع، لكن منتخب المكسيك تفوق علينا في كل شئ ولذلك ودعنا المونديال”.

واستكمل: “منتخب المكسيك كان الأفضل، وكان بإمكانهم تسجيل أكثر من هدفين”، مضيفا: “هذه الليلة لستُ سعيدًا، و عقلية الجماهير تغيرت بسبب النتائج وهذا هو عالم كرة القدم “.