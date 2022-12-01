كشف الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، عن حكم أكل لحم القرد.

وقال عبدالكريم الخضير:أكل القرد لا يجوز، بل هو محرم؛ لأن له نابًا، والنبي -صلى الله عليه وسلم- «نهى عن كل ذي نابٍ من السباع، وكل ذي مخلبٍ من الطير»، والقرد من ذوات الأنياب، فهو محرم، والحديث مخرج عند الجماعة إلَّا البخاري والترمذي، رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وابن ماجه وأحمد”.

وتابع:”إذا كان له ناب فهو داخل في عموم الحديث فلا يجوز، وعلى كل حال الأكثر على تحريمه، لكن يبقى أنه داخل في الحديث، ولا كلام لأحد مع صحة هذا الحديث”.