ذكرت الصحة المكسيكية، أمس الأربعاء أن البلاد سجلت 3362 إصابة وأربع وفيات مرتبطة بجدري القرود، والذي أعيدت تسميته بمرض الجدري من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الصحة في تقريرها: “أنه على الرغم من هذه الأرقام ، فإن المرض يتناقص في جميع أنحاء البلاد، فيما يتعلق بالوفيات ، توفي ثلاثة أشخاص في مكسيكو سيتي وواحد في باجا كاليفورنيا”.

وأشارت إلى أن 97.4٪ من الحالات هم من الرجال ، وأن الفئة العمرية 30-34 سنة هي الأكثر تضررا بالمرض.

وذكرت أمانة الصحة المكسيكية: “أن 49% منهم مثليون، و 32% منهم رجال يمارسون الجنس مع رجال آخرين، و 12.5 من جنسين مختلفين”.