كشفت أمانة حفر الباطن بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن توفر 30 فرصة تدريبية (رجال / نساء) بمسمى (مُراقب مجتمعي)، واشترطت الأمانة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأوضحت أمانة حفر الباطن، أن الوظيفة الشاغرة هي مُراقب مجتمعي (30 فرصة)، مشيرة إلى المكافآت الشهرية والمزايا: وتشمل مكافأة شهرية لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.

وتابعت أن المزايا تسمل تغطية تأمين ضد مخاطر العمل، ودورات تدريبية إلكترونية، و شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

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