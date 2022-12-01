تحدث الدكتور أكرم العدوي، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام؛ بعد خروجها من المستشفى، صباح أمس الأربعاء.

وقال العدوي، إن الفنانة أنغام خرجت من المستشفى صباح اليوم الأربعاء، موضحا أنها بحالة صحية مستقرة.

وأشار إلى أنه تم شفاؤها بشكل كامل؛ كما طمأن الجمهور بأنها في حالة صحية جيدة؛ وأصبحت لا تعاني من أي مشكلات.

وتابع أن الفنانة أنغام لم تواجه مضاعفات نتيجة إجراء عملية جراحية؛ كما أُشيع حول هذا الأمر، مبينا أنها بحالة صحية مستقرة، ولا تواجه أي مشكلات، وتتناول الطعام والشراب بشكل مستقر، وهي الآن في منزلها.