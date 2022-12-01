كشفت شركة قراس للعطور، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات، للعمل بالرياض (رواتب مع حوافز تصل 7,400 ريال)، واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

وأشارت الشركة إلى أن المسمى الوظيفي هو موظفة مبيعات، مشترطة أن يكون المتقدم من حملة (الثانوية العامة فأعلى)، والراتب الشهري 4,400 ريال، و حوافز شهرية تصل 3,000 ريال، و مكافآت تحفيزية، شهادات تحقق المستهدف.

وأوضحت أن يكون التقديم بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب. هنا