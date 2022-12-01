كشف بنك البلاد، عبر حسابه الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى؛ للعمل بمدينة الرياض.

وأوضح البنك أن المسمى الوظيفي هو:

– مدير التدقيق (Audit Manager).

وأفاد بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة للتقديم كالتالي:

– البكالوريوس أو الماجستير في التخصص ذي الصلة.

– خبرة 10-14 سنة في مجال العمل.

– مهارات إدارية متطورة.

– إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدث.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن وللاطلاع على المهام الوظيفية عبر موقع .