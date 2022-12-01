كشف بنك البلاد، عبر حسابه الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى؛ للعمل بمدينة الرياض.
وأوضح البنك أن المسمى الوظيفي هو:
– مدير التدقيق (Audit Manager).
وأفاد بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة للتقديم كالتالي:
– البكالوريوس أو الماجستير في التخصص ذي الصلة.
– خبرة 10-14 سنة في مجال العمل.
– مهارات إدارية متطورة.
– إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدث.
وأشار إلى أن التقديم متاح الآن وللاطلاع على المهام الوظيفية عبر موقع .
14 سنه خبره ههههههههههههه اللي عنده هذه الخبرة ما راح يترك وظيفته