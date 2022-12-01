أوضح الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة جاهز الدولية عبدالعزيز الحوطي أن أسعار التوصيل متباينة بشكل تجاري بحت، وفقا للطلب والعرض

َوقال الحوطي :” اليوم نرى السوق متوسط معين في قيمة التوصيل بحيث تتم فيها تغيرات، ولكن بصفة عامة لها قيمة معينة حسب أصول العرض والطلب”

وأضاف ” لدينا أهداف في زيادة الكفاءة وحجم السوق وكذلك شبكة العملاء وشبكة مناديب التوصيل لأن زيادة حجم الشبكة سيساهم في تخفيض هذه القيمة وهذا ما نطمح له “.