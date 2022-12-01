أوضح الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة جاهز الدولية عبدالعزيز الحوطي أن أسعار التوصيل متباينة بشكل تجاري بحت، وفقا للطلب والعرض
َوقال الحوطي :” اليوم نرى السوق متوسط معين في قيمة التوصيل بحيث تتم فيها تغيرات، ولكن بصفة عامة لها قيمة معينة حسب أصول العرض والطلب”
وأضاف ” لدينا أهداف في زيادة الكفاءة وحجم السوق وكذلك شبكة العملاء وشبكة مناديب التوصيل لأن زيادة حجم الشبكة سيساهم في تخفيض هذه القيمة وهذا ما نطمح له “.
فيديو | الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة جاهز الدولية عبدالعزيز الحوطي لـ #أوراق_تداول:
أسعار التوصيل متباينة بشكل تجاري بحت، وفقا لـ"الطلب والعرض".. ونطمح لتقليل الأسعار مستقبلاً pic.twitter.com/X0HYWbqnRG
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) November 30, 2022
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