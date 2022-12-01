أكد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إنه من المتوقع بدء التجارب على البشر، باستخدام أداة لاسلكية تطورها شركته “نيورالينك” المتخصصة في صنع شرائح المخ، في غضون 6 أشهر، لافتًا أن أحد أوائل التطبيقات المستهدفة هو استعادة البصر.

ويُشار إلى أن الشركة تقوم بتطوير وصلات شريحة للمخ، وتقول إنها قد تمنح المرضى المصابين بإعاقات، القدرة على الحركة والتواصل من جديد.

وقال ماسك :”إن أول تطبيقين مستهدفين في التجارب على البشر باستخدام أداة نيورالينك، سيكونا استعادة البصر وإتاحة الحركة لعضلات الأشخاص العاجزين عن ذلك”.

وأضاف: “حتى لو لم يكن الشخص مبصرًا أبدا، كأن يولد أعمى، نعتقد أننا ما زال باستطاعتنا إعادة البصر له”.

والجدير بالذكر أنه في آخر عرض تقديمي عام لـ”نيورالينك” قبل أكثر من عام، عرضت الشركة تجربة على قرد نجح في لعب واحدة من ألعاب الكمبيوتر، عبر التفكير بمفرده بفعل شريحة مخ.