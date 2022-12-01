رفعت أوبل الستار عن أول سيارة هاتشباك مدمجة كهربائية بالكامل من طراز Astra Electric و Astra Sports Tourer Electric، وتبدو النماذج متطابقة تقريبًا مع نظائرها التي تعمل بمحركات احتراق داخلي.

وجُهزت المركبات الكهربائية بمحرك كهربائي أمامي واحد ينتج 154 حصانًا (115 كيلو واط / 156 حصانًا) من الطاقة و 270 نيوتن متر (199 رطل قدم) من عزم الدوران، في حين أن رقم القوة مطابق لـ Peugeot E-308 / E-308 SW، يزداد عزم الدوران بمقدار 10 نيوتن متر (7.4 رطل-قدم).

ولم تكشف الشركة عن أرقام التسارع ولكن السرعة القصوى تقتصر على 170 كم/س (106 ميل/س)، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت Astra Electricستكون أسرع في خط مستقيم من الهجين الإضافي Astra GSe الأكثر قوة.

في حين تحتوي بطارية الليثيوم أيون التي تبلغ قوتها 54 كيلو وات في الساعة على طاقة كافية لمدى WLTPيبلغ 416 كم (258 ميلاً)، وسيتم استخدامها في كلا الطرازين، وباستخدام شاحن سريع 100 كيلو وات في الساعة.

يُذكر أنه سيتم فتح باب الطلبات في ربيع عام 2023، وسيتم الإعلان عن الأسعار مع اقتراب إطلاقها في السوق.