أوضح الشيخ سعد الخثلان حكم استخدام المرأة المُحدة التي توفي عنها زوجها الاستحمام بالشامبو المعطر أو شرب القهوة المزعفرة

وقال الخثلان :” المرأة المحدة تجتنب الطيب بجميع أشكاله سواء كان ملموساً أو بخوراً أو كان هذا الطيب في مناديل أو نحوها وكذلك إن كان هذا الطيب مأكولاً أو مشروباً”.

وأضاف ” كذلك يتم اجتناب أنواع الصابون التي تحتوي على عطر والشامبو المعطر أيضا، اذاً تجتنب المرأة المحدة العطر بجميع أنواعه وأشكاله “.