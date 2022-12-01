أوضح الشيخ سعد الخثلان حكم استخدام المرأة المُحدة التي توفي عنها زوجها الاستحمام بالشامبو المعطر أو شرب القهوة المزعفرة
وقال الخثلان :” المرأة المحدة تجتنب الطيب بجميع أشكاله سواء كان ملموساً أو بخوراً أو كان هذا الطيب في مناديل أو نحوها وكذلك إن كان هذا الطيب مأكولاً أو مشروباً”.
وأضاف ” كذلك يتم اجتناب أنواع الصابون التي تحتوي على عطر والشامبو المعطر أيضا، اذاً تجتنب المرأة المحدة العطر بجميع أنواعه وأشكاله “.
حكم استخدام المرأة المُحدة التي توفي عنها زوجها الاستحمام بالشامبو المعطر أو شرب القهوة المزعفرة
– الشيخ د. سعد الخثلان @saad_alkhathlanhttps://t.co/U2UMFzHx5N#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/erBZDyPegL
— قناة الرسالة (@alresalahnet) November 30, 2022
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