كشفت مجموعة سيرا القابضة (SEERA)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة مجالات؛ للعمل في عدة مدن.

وأوضحت المجموعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: محلل بيانات، محلل بيانات رئيسي، ضابط – خدمة العملاء، باحث .UX، أخصائي تطوير أعمال المبيعات، رئيس وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: وكيل طيران عبر الإنترنت، مدير مركز الخليج للأبحاث، مهندس خلفية أول – جافا، إدارة مشروع تكنولوجيا المعلومات – أخصائي، ووظائف أخرى متعددة.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 30 نوفمبر 2022م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع لينكد إن لخدمات التوظيف.