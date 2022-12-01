أوضح الشيخ سعد الخثلان حكم استفادة الشخص من عمله في أمور شخصية كتحقيق مكسب خاص، مبيناً إن كان راتبه هذا حلال.
وقال الخثلان :” هذا الراتب حلال باعتبار أنه كسب مختلط هذا بالنسبة لما يتعامل معه، أما بالنسبة له هو فلابد أن يتخلص من المال الحرام، فإن أخذ مالا من إنسان يعيده إليه مع التوبة إلى الله عز وجل”.
وأضاف ” من كان ماله مختلطا فلا بأس في التعامل معه ولابأس في قبول دعوتهم ولا بأس في الأكل والشرب عندهم “.
هل يجوز للشخص الاستفادة من عمله في أمور شخصية كتحقيق مكسب خاص، وهل راتبه حلال؟
– الشيخ د. سعد الخثلان @saad_alkhathlanhttps://t.co/hGDwU86VEm#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/ma9U5SDNrn
— قناة الرسالة (@alresalahnet) November 30, 2022
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