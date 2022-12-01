يتسارع المليارديرات حول العالم في جمع المزيد من الأموال جراء استثماراتهم وأعمالهم، إلا أن الأمر لا يسير على هذه الوتيرة باستمرار، إذ يمكن أن تحدث خسائر تفقدهم مزيدًا من الأموال، وهم:

١: مارك زوكربيرج

فقدَ مارك أكثر من نصف ثروته، إذ انخفض سهم “ميتا” بمقدار 57% خلال العام الماضي؛ بسبب الخسائر في عائدات الإعلانات بسبب تغييرات سياسة الخصوصية والمنافسة من الشبكات الأخرى..

٢: تشانغبينغ زاو

بلغت خسائر رجل الأعمال الصيني، تشانغبينغ زاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بينانس، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، 72.6 مليار دولار؛ بسبب انهيار العملة المشفرة، إذ أظهر الدولار الأمريكي قوة متزايدة مقابل عملة “البيتكوين” الرقمية.

٣: جيف بيزوس

عانى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “أمازون”، جيف بيزوس من انخفاض كبير في صافي ثروته، إذ خسر 65.7 مليار دولار هذا العام، منها 23 مليار دولار في الـ27 من أكتوبر وحده.

٤: إيلون ماسك

ويُشار إلى أن صفقة الاستحواذ على “تويتر” التي حصل عليها الملياردير إيلون ماسك مقابل 44 مليار دولار، في انخفاض صافي ثروته بمقدار 9 مليارات دولار.

٥: فرانسواز بيتنكور مايرز

عانت سيدة الأعمال الفرنسية، فرانسواز بيتنكور مايرز من خسارة صافية قدرها 30.7 مليار دولار في حصتها البالغة 33% في شركة لوريال؛ بسبب انخفاض أسهم لوريال في أكتوبر؛ بسبب إغلاق فيروس “كورونا” في الصين.

٦: سيرجي برين

فقد المؤسس المشارك لشركة “غوغل”، سيرجي برين، مَبلغًا يقدر بـ 38.1 مليار دولار هذا العام، إذ لم يحقق النشاط الإعلاني الرقمي لشركة “ألفابيت”.

٧: برنار أرنو

خسر برنار أرنو، الملياردير ورجل الأعمال الفرنسي، ومؤسس مجموعة لويس فيتون خسائر كبيرة مع انخفاض صافي ثروته بمقدار 38.2 مليار دولار، وفي سبتمبر وحده، خسر أرنو نحو 4.06 مليار دولار؛ بسبب آثار بيانات التضخم الجديدة وارتفاع أسعار الفائدة.