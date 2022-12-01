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الخميس1 ديسمبر

أربعيني يتقدم بطلب إثبات زواجه من امرأة تنفي أنها زوجته

منذ 29 دقيقة
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أربعيني يتقدم بطلب إثبات زواجه من امرأة تنفي أنها زوجته
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سجلت محكمة الأسرة بالجيزة قضية غريبة من نوعها لتنضم إلى سجلات غرائب وعجائب محاكم الأسرة حيث أقام أربعيني دعوى اثبات زواج من سيدة أنكرت زواجها منه.

ويُشار إلى أن الشابه وقفت أمام الهيئة تنفيذا لقرار المحكمة باستدعائها واخطارها بالدعوى المرفوعة ضدها تحمل رضيعا لم يكمل عامه الأول وعلى الجانب الآخر من منصة القضاة يقف الأربعيني ناظرا إليها قائلا: “خلاص خلفتي ونسيتيني يا عزة” لتنظر إليه السيدة ولم تجبه ويبادر رئيس المحكمة بسؤالها حول ردها على ادعاء الأربعيني برغبته في اثبات زواجه منها فقالت بكلمة واحدة” “معرفهوش”.

وقام الأربعيني بتقديم صورة من عقد الزواج العرفي تحمل بياناته وبيانات السيدة المدعى عليها التي أصرت على انكارها معرفة ذلك الرجل، فيما قدمت السيدة للمحكمة عقد زواجها الرسمي وشهادة ميلاد طفلها وأنها لم تتزوج من ذلك الشخص نهائيا.

وطلبت الشابة العقد العرفي الأصلى للطعن عليه بالتزوير وعلى توقيعها وبياناتها وعندما طلبت المحكمة من الزوج المزعوم تقديم أصل العقد، لفت أن زوجته في احدى المرات تشاجرت معه فقامت بتمزيق العقد الاصلي وألقته في وجهه وتركته وغادرت ولم يتمكن سوى من تقديم تلك الصورة من العقد لاثبات زواجه منها.

والجدير بالذكر إنه بعد تداول القضية لعدة جلسات أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى لعدم اطمئنانها لشهادة الشهود وعدم اثبات زواج تلك السيدة من الأربعيني.

 

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