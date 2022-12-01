استقبل لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني سؤالا محرجًا بعيدا عن كرة القدم، وذلك خلال بث مباشر عن علاقة غافي لاعب الوسط الدولي الإسباني، ووريثة عرش ملك إسبانيا.

وسأله أحد المشجعين أثناء بثه على تطبيق “تويتش “، قائلاً له:” ما رأيك في أن غافي قد يكون ملكا لإسبانيا، فما كان من المدير الفني للمنتخب الإسباني سوى الضحك بصوت عال ورد قائلا: “لا اعتقد أن هذا صحيح… ولكن الجماهير تحب الشائعات”.

وأفادت مصادر صحفية بأن الأميرة ليونور البالغة من العمر 17 عاما معجبة بغافي، وأن الملف الدراسي للأميرة مغطى بصور الدولي الإسباني الذي يكبرها بعام واحد.

والجدير بالذكر أن أميرة أستورياس تدرس في مدرسة أتلانتيك في جلامورغان في ويلز، حيث تلقى العديد من أفراد العائلة المالكة من مختلف البلدان الأوروبية تعليمهم، وهي التالية في ترتيب العرش الإسباني.