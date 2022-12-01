كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية (رجال) على رتبة جندي (فني موسيقى – أعمال وسائل رقابية حية).

وأوضحت المديرية، أن الرتبة: جندي (فني موسيقى)، جندي (أعمال وسائل رقابية حية)، بينما الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ويجب أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية، ألا يكون متزوجاً من غير سعودية، أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول، أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

وأشارت إلى أنه يبدأ التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/05/09هـ الموافق 2022/12/03م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/14هـ الموافق 2022/12/08م، وذلك من خلال المديرية العامة لمكافحة المخدرات.