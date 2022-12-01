أكد المحلل الرياضي عيسى الجوكم أن إصابات لاعبي المنتخب الوطني أدت إلى ربكة المدرب هيرفي رينارد، وتسببت في هذه التشكيلة المختلفة أمام المنتخب المكسيكي.

وقال الجوكم :” كان هناك انتقاد أمس على تشكيلة رينارد ولكن كان ذلك بسبب معاناته من ربكة وعدم وضوح رؤية جراء الإصابات المتتالية للاعبي الأخضر”.

وأضاف ” ولكن نقول إن مجمل المشاركة كانت جيدة، كما أن الجمهور السعودي كان من أميز الجماهير في المونديال”.