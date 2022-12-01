أكد المحلل الرياضي عيسى الجوكم أن إصابات لاعبي المنتخب الوطني أدت إلى ربكة المدرب هيرفي رينارد، وتسببت في هذه التشكيلة المختلفة أمام المنتخب المكسيكي.
وقال الجوكم :” كان هناك انتقاد أمس على تشكيلة رينارد ولكن كان ذلك بسبب معاناته من ربكة وعدم وضوح رؤية جراء الإصابات المتتالية للاعبي الأخضر”.
وأضاف ” ولكن نقول إن مجمل المشاركة كانت جيدة، كما أن الجمهور السعودي كان من أميز الجماهير في المونديال”.
#صباح_السعودية | "إصابات لاعبي #المنتخب_السعودي أدت إلى ربكة المدرب هيرفي رينارد، وتسببت في هذه التشكيلة المختلفة أمام المنتخب المكسيكي" المحلل الرياضي عيسى الجوكم. @EssaAljokm #قناة_السعودية pic.twitter.com/FOQdSVA91G
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 1, 2022
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