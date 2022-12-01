أكد برنامج حساب المواطن، أن المبتعث من حقه الاستفادة من البرنامج؛ حيث يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة.

وتفاعل حساب خدمة المستفيدين على “تويتر” التابع للبرنامج، مع استفسار أحد المتابعين، حول أحقية المبتعث في الحصول على الدعم.

وأجاب أنه في حال تجاوزت المدة التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين، خارج المملكة أكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع؛ يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي.