أقدم عنصر حوثي على قتل شقيقه، كما قام قيادي حوثي بإطلاق النار على والده الذي نجا من الموت بأعجوبة باليمن، ويأتي ذلك في أحدث جرائم قتل الأقارب المتصاعدة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران .

وتفصيلاً، قام أحد عناصر الحوثي الإرهابية في منطقة بني سراع مديرية الشغادرة بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن، بقتل شقيقة إثر خلاف حول ولاية وأحقية الميليشيا الحوثية في “الحكم والإمامة”.

ويُشار إلى أن الجريمة جاءت بعد تكفير العنصر الحوثي لشقيقه، واتهامه بأنه “مرتزق” يوالي من وصفهم بـ “اليهود والأمريكان”، وأن حكمه حكم “الكافر”.

كما رفضت الحوثية الإرهابية تسليم القاتل للأجهزة الأمنية التابعة لها، ورفضوا أيضًا تسليم جثة القتيل لسيارة الإسعاف التي تم إرسالها من مركز المحافظة لنقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، في مسعى لدفن الجثة وإنهاء القضية.

بينما نجا مواطن آخر من موت محقق، عقب تعرضه لإطلاق نار من قبل نجله الذي يعمل مشرفا بالميليشيا الحوثية في محافظة إب، وسط اليمن.

وأكدت المصادر أن عيسى الجابي أطلق الرصاص على والده، في مديرية المخادر، عقب استعادة الأب لسيارته والتي كانت بمعية نجله، إلا أن الرصاص لم يصبه ونجا، ثم تدخل الأهالي وأبناء المنطقة لنجدة الأب.

والجدير بالذكر أن منسوب جرائم قتل الأقارب في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتفعت بشكل لافت، ما يعيده مراقبون إلى الأفكار التي عبأتها الميليشيا في عقول المنتمين لها أثناء إقامة الدورات الطائفية.