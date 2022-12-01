أكد أخصائي أول تغذية إبراهيم العريفي، أن الجلطات تكثر في فصل الشتاء بسبب قلة شرب المياه وقلة الحركة.
وقال العريفي خلال لقائها على برنامج “صباح السعودية” المُذاع على القناة السعودية :” لابد من ممارسة الرياضة في فصل الشتاء من أجل المحافظة على الوزن، لأن الوجبات وتناول الطعام يكثر في فصل الشتاء .”
وأضاف:” أن الليل في الشتاء طويل ويحتاج إلى طاقة ووجبات إضافية وتدفئة كاللباس والغذاء . ”
#صباح_السعودية | هل برودة الطقس تزيد من الرغبة بالأكل؟ ولماذا تكثر الجلطات في فصل الشتاء؟ د. إبراهيم العريفي أخصائي أول تغذية يوضح ذلك. #قناة_السعودية pic.twitter.com/we450pUNZ6
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 1, 2022
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