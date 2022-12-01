أكد أخصائي أول تغذية إبراهيم العريفي، أن الجلطات تكثر في فصل الشتاء بسبب قلة شرب المياه وقلة الحركة.

وقال العريفي خلال لقائها على برنامج “صباح السعودية” المُذاع على القناة السعودية :” لابد من ممارسة الرياضة في فصل الشتاء من أجل المحافظة على الوزن، لأن الوجبات وتناول الطعام يكثر في فصل الشتاء .”

وأضاف:” أن الليل في الشتاء طويل ويحتاج إلى طاقة ووجبات إضافية وتدفئة كاللباس والغذاء . ”