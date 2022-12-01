أكد عبدالعزيز الملحم حكم ومحلل تحكيمي أن المنتخب الوطني قدّم أداء مبهر في هذا المونديال وأصبح حديث العالم.

وقال الملحم :” المتنخب السعودي كان له الحضرة قدم آداء تحدث عنه الجميع في كل دول العالم”.

وأضاف ” كذلك من المنتخبات العربية التي أثبتت حضورها، المنتخب المغربي والذي كان تأهله للدور الثاني قاب قوسين أو أدنى”.

وتابع ” كذلك المنتخب التونسي قدم أداء مشرق وإن كانت عودتهم متأخرة ويمكننا القول أن المشاركة جيدة “.