أكد عبدالعزيز الملحم حكم ومحلل تحكيمي أن المنتخب الوطني قدّم أداء مبهر في هذا المونديال وأصبح حديث العالم.
وقال الملحم :” المتنخب السعودي كان له الحضرة قدم آداء تحدث عنه الجميع في كل دول العالم”.
وأضاف ” كذلك من المنتخبات العربية التي أثبتت حضورها، المنتخب المغربي والذي كان تأهله للدور الثاني قاب قوسين أو أدنى”.
وتابع ” كذلك المنتخب التونسي قدم أداء مشرق وإن كانت عودتهم متأخرة ويمكننا القول أن المشاركة جيدة “.
#صباح_السعودية | "#المنتخب_السعودي قدّم أداء مبهر في هذا المونديال وأصبح حديث العالم" عبدالعزيز الملحم حكم ومحلل تحكيمي. #قناة_السعودية pic.twitter.com/2sz8Yimemz
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 1, 2022
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