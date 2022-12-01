هناك عدة أطعمة تساهم بشكل كبير في تخفيف تقلصات العضلات أو الإجهاد العضلي لما تحتويه من فيتامينات ومعادن، ومن هذه الأطعمة

البطاطا الحلوة

يحتوي كوب واحد من البطاطا الحلوة المهروسة على 754 ملغم من البوتاسيوم أي ما يعادل 16٪ من القيمة اليومية الموصى بها، حيث يساهم البوتاسيوم في الوقاية من التقلصات وتخفيفها

الأفوكادو

تحتوي نصف حبة أفوكادو على 345 ملغم من البوتاسيوم أي 7٪ من القيمة اليومية الموصى بها، كما أنه غني أيضًا بالمغنيسيوم ومعادن أخرى مهمة للجسم.

الجبس

نظرًا إلى أن الجفاف هو أحد الأسباب الرئيسة لتقلصات العضلات، فمن المنطقي أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء تساعد في ترطيب الجسم، إذ يحتوي الجبس على ما يقارب من 92% من الماء مما يجعله خيارًا ممتازًا للترطيب.

المخللات وعصيرها

يساعد تناول المخلل على تخفيف تقلصات العضلات، لأن المخللات تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، كما أن عصيره يستخدم “كوسيلة للحصول على الشوارد”.

جاك فروت

فاكهة الجاك فروت، هي فاكهة استوائية مرتبطة بالتين، ويحتوي الكوب الواحد على 3 غرامات من البروتين، كما أنها مليئة بالمزايا الصحية الأخرى: 3 غرامات من الألياف، و110 ملغرامات من البوتاسيوم الصحي للقلب، بالإضافة إلى فيتامينات A وC، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والحديد، والريبوفلافين.

الكرز

يحتوي الكوب الواحد منزوع النواة على حوالي 1.6 غرام من البروتين، كما أنها مصدر كبير للبوتاسيوم، مما ينظم ضغط الدم وهو ضروري لوظيفة العضلات.

ولديها الكثير من الخصائص المضادة للأكسدة، والمضادة للالتهابات، والكرز غني أيضًا بالميلاتونين، الذي يساعدك في الحصول على نوم هانئ ليلًا.

الموز

إضافةً إلى البوتاسيوم، يحتوي الموز أيضًا على حوالي 1.6 غرام من البروتين لكل كوب وهو مصدر للألياف، والبريبايوتكس، وفيتامينات A و B6 و C، والمغنيسيوم.