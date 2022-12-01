نجح فريق طبي في جامعة الملك سعود، في استئصال ورم في حوض طفل دون الحاجة للبتر رغم إقرار 4 مراكز عالمية ببتر طرفه السفلي.

وأوضح الدكتور معتز العقيل، استشاري جراحة العظام والأورام في جامعة الملك سعود، خلال “النشرة الأولى” عبر قناة “الإخبارية”، أن أهل الطفل أسامة اكتشفوا إصابته بورم شديد الشراسة في الحوض، ليتوجهوا للولايات المتحدة الأمريكية للعلاج.

وأشار “العقيل” إلى أن أثناء أخذ العلاج الكيماوي قابلوا هناك الفريق الجراحي الذي عرض عليهم الخيار الأوحد وهو البتر، ليطلبوا استشارة عدد من المراكز العالمية وتم الرد عليهم بنفس الأمر، لتتمكن وحدة الأورام بجامعة الملك سعود من إجراء الجراحة دون البتر.