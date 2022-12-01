قامت عروس هندية بالاتصال بالشرطة بعد أن قام عريسها بتقبيلها في جبينها عقب إتمام مراسم الزفاف.

وأثارت العروس الهندية الجدل بين المواطنين في الهند بعد أن طلبت الشرطة لزوجها ظناً منها أن ما قام به هو غير أخلاقي لذا قررت معاقبته.

وأصرت العروس على طلب الشرطة حينما علمت أنه كان يتراهن مع أصدقائه إنه سيقبلها على المسرح أمام الحضور، لافتة إلى أن هذا الموقف يثبت أنه ضعيف الشخصية.

وقالت العروس في تحقيقات الشرطة أنها لا ترغب في الزواج منه لأنها شعرت بالإهانة حينما قام بتقبيلها عقب إتمام الزواج بينهما أمام الضيوف.