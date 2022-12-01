كشف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي “الفيفا” بعد إلغاء هدف التعادل في اللحظات الأخيرة بواسطة أنطوان جريزمان عقب مراجعة حكم الفيديو للواقعة بعد صفارة النهاية خلال مواجهة تونس يوم الأربعاء.

وأصدر الاتحاد الفرنسي، بيانًا قال فيه: “نتقدم بشكوى بعد إلغاء هدف أنطوان جريزمان بشكل غير صحيح من وجهة نظرنا. يجب تقديم هذه الشكوى في غضون 24 ساعة بعد صفارة النهاية”.

وحققت تونس فوزًا 1-صفر وخرجت من كأس العالم فيما تصدرت فرنسا المجموعة الرابعة وبلغت دور الستة عشر وستواجه بولندا يوم الأحد.

وكان جريزمان قد سدد الكرة في الشباك بعد ثماني دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الحكم ألغى الهدف لأن المهاجم كان في موقف تسلل عندما مرر أوريلين تشواميني الكرة داخل منطقة الجزاء في بداية الهجمة.

ولمس مدافع تونسي الكرة بعد ذلك ثم وصلت إلى جريزمان، الذي لم يكن في موقف تسلل في هذه اللقطة، لكن إلغاء الهدف منح تونس الفوز 1-صفر في نتيجة غير مؤثرة في التأهل.