بالفيديو.. مختص يوضح الواجبات المترتبة على تسمية المولود

أوضح المستشار التربوي والاجتماعي، الدكتور أحمد المسند، الواجبات المترتبة على تسمية المولود.

وقال الدكتور أحمد المسند، خلال برنامج “صباح السعودية” عبر قناة “السعودية”، أنه يجب على الوالدين قبل ولادة الطفل اختيار اسم له بدقة لأنه سيظل عالقًا به مدى الحياة.

وأشار إلى أن الأبحاث أظهرت أن الاسم يؤثر على مهنة الشخص وعلاقاته الاجتماعية ومستوى الجريمة؛ حيث أن بعض الأفراد الذين يحملون اسمًا معينًا يرتكبون جرائم أكثر.