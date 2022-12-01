رئيس يوفنتوس السابق و11 آخرين يتعرضون للمحاكمة

ذكر مصدر على صلة وثيقة بالأمر، يوم الخميس، أن الادعاء طالب بمحاكمة أندريه أنييلي رئيس يوفنتوس السابق و11 آخرين والنادي نفسه بشأن مخالفات مزعومة في حسابات أنجح فرق كرة القدم في إيطاليا.

وفتح الادعاء في مدينة تورينو، باب التحقيق في الواقعة في شمال إيطاليا، حيث يوجد مقر نادي يوفنتوس، في حسابات النادي المالية وبياناته إلى الأسواق المالية في السنوات الثلاث الماضية.

وكان مجلس إدارة يوفنتوس برئاسة أنيلي، قد استقال في وقت متأخر يوم الاثنين “من أجل صالح الشركة” ونفى ارتكاب أي خطأ، وقال النادي الإيطالي العملاق يوم الأربعاء إنه سيتحرك دفاعا عن مصالحه.

وبموجب القانون الإيطالي، لا يتم إخطار طلب المحاكمة للمشتبه بهم إلا بعد تحديد موعد جلسة المحكمة وفي نهاية جلسة الاستماع الفعلية، يجب على القاضي أن يقرر محاكمة المتهمين أو تبرئتهم.