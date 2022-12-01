أعلنت مصادر صحفية أن إجمالي احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة في المملكة تصل إلى 329 تريليون قدم وبحلول 2030 ستكون المملكة ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي عالميًا .

وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة ستدخل في مجال تصدير الغاز قريبًا، مُشيرًا إلى أننا نطمح للاستغلال الأمثل للموارد الكربونية.

ويُشار إلى أن حقل الجافورة أكبر حقول الغاز الغير مصاحب للنفط في المملكة يصل احتياطات الغاز به إلى 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وأن موعد بداية إنتاج الغاز الطبيعي من الحقل بحلول 2024.

بينما يصل تدفق الغاز في حقل أوتاد الذي يقع في جنوب غربي حقل الفوار بمعدل 27 ملايين قدم مكعبة قياسية، وحقل الدهناء الذي يبعد عن الظهران 230 كيلو متر يصل تدفق الغاز به لـ 26 مليون قدم مكعب، أما حقل شدون الذي يبعد 180 كيلو مترًا جنوب شرق الرياض يصل تدفق الغاز به بمعدل 27 مليون قدم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى حقل شهاب الذي يقع في منطقة الربع الخالي ويتضمن بئرًا واحدًا ينتج 31 مليون قدم مكعبة يوميًا، وحقل الشرفة في منطقة الربع الخالي ويصل تدفق الغاز به إلى 16.9 مليون قدم مكعبة يوميًا .

وفي السياق، قال رئيس أرامكو السعودية أمين الناصر :” أن تطوير حقل الجافورة سيغنينا عن حرق نصف مليون برميل يوميًا في توليد الكهرباء.